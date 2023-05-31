Boston Celtics ve yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ın bu yaz döneminde 'supermax' kontratı üzerinde anlaşmalarının muhtemel görüldüğü iddia edildi.



Sezonu 26.6 sayı ortalamasıyla tamamlamış olan Brown bu yıl kariyerinde ikinci kez All-NBA takımına seçilerek, maaş sınırının yüzde 35'ini kapsayacak bir 'supermax' kontratı imzalamak için uygun duruma gelmişti.



Ancak kimileri, Doğu konferansı finallerindeki korkunç performansın ardından Boston'ın Brown'a bu tür bir parayı teklif edip etmeyeceği konusunu sorgulamaya başlamıştı.



Yine de ESPN'den Brian Windhorst, 'The Hoop Collective' isimli podcast'inde Celtics'in Brown'a bu kontratı teklif edeceğini düşündüğünü açıkladı:



"Bence parayı alacaktır, söylemiş olayım. Buna karşı bir tavır alıyor değilim. Bugün bu konuda konuşmak için zor bir gün sadece. Her iki taraftan insanlarla da konuştuğum için diyebilirim ki, bence bu konu üzerinde ortak bir noktada buluşma şansları çok yüksek."



Brown bu yaz supermax kontrat imzaladığı takdirde, 290 milyon dolar kazanabilecek ve bir takvim yılı boyunca takasa müsait hale gelmeyecek.



Celtics yıldızının 2028-29 sezonuna kadar devam edecek olası beş yıllık anlaşmasının ise şu şekilde olacağı düşünülüyor:



2024-25: 50,050,000 dolar



2025-26: 54,054,000 dolar



2026-27: 58,058,000 dolar



2027-28: 62,062,000 dolar



2028-29: 66,066,000 dolar



Brown'ın takım arkadaşı Jayson Tatum, Celtics'in Brown'ın kontratını uzatmasının "son derece önemli" olduğunu söylemiş ve kendisini bu konuda desteklemişti.



