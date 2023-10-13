Bosna-Hersek deplasmanda rahat kazandı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Bosna-Hersek deplasmanda Lihtenştayn'ı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bosna-Hersek deplasmanda rahat kazandı
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13 Ekim 2023 23:51
EURO 2024 Elemeleri J Gurubu 7. hafta karşılaşmasında Bosna-Hersek deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bosna-Hersek'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Amar Rahmanovic ve 41. dakikada Miroslav Stevanovic kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko ilk golün asistini yaptı.

Bosna-Hersek bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Lihtenştayn ise 0 puanda yoluna devam etti.

Bosna-Hersek bir sonraki karşılaşmasında sahasında Portekiz'i ağırlarken, Lihtenştayn deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

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