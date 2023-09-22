Bosna'da Kodro'yla yollar ayrıldı

Bosna-Hersek Milli Takımı'nda Meho Kodro'yla yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bosna'da Kodro'yla yollar ayrıldı
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22 Eylül 2023 00:23
Son güncelleme 22 Eylül 2023 01:23
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Meho Kodro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takımı 2 aydır çalıştıran 56 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdıkları belirtilerek, Kodro'nun, Bosna Hersek'in, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Lihtenştayn ve İzlanda ile oynadığı karşılaşmalara yönelik raporunun kabul edilmediğini ifade edildi.

Açıklamada, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Komitesinin oybirliğiyle Kodro'nun sözleşmesinin feshedilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedilerek, Kodro'ya gelecek dönemki çalışmalarında başarı dilekleri iletildi.

Kodro'nun, kısa süren teknik direktörlük süresinde Bosna Hersek, Lihtenştayn ile maçında galibiyet alırken, İzlanda karşılaşmasını ise kaybetmişti.

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