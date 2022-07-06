Borussia Dortmund, Sebastian Haller'i açıkladı

Borussia Dortmund, santrfor hattını Ajax'tan Sebastian Haller ile güçlendirdi.



Alman ekibi, Haller ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 28 yaşındaki Haller, transferinin resmiyet kazanmasının ardından, "80.000 Borussia Dortmund taraftarının desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Harika işler başaracağımıza ve bunu birlikte kutlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



Ajax ise, Fildişili futbolcunun bonservisi için Borussia Dortmund'dan 31 milyon euro bonservis bedeli alacaklarını, bu rakamın 34.5 milyon euro'ya çıkma ihtimali olduğunu açıkladı.





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