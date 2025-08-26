Borussia Dortmund, Niko Kovac ile 1 yıl daha uzattı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla olan sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti.İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kovac, Borussia Dortmund'u eski günlerine döndürmek için üzerine düşeni yapacağını belirterek,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz şubat ayında Nuri Şahin'in yerine gelen Hırvat teknik adam, Bayern Münih'le 2019'da Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.