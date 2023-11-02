Booker ve Beal'ın parkelere ne zaman döneceği belirsiz

Phoenix Suns'ın yıldızları Devin Booker ve Bradley Beal'in sakatlıklarından geri dönüş tarihlerinin henüz bilinmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Booker ve Beal'ın parkelere ne zaman döneceği belirsiz
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02 Kasım 2023 13:50
Son güncelleme 02 Kasım 2023 13:58
Phoenix Suns'ın yıldızları Devin Booker ve Bradley Beal'in sakatlıklarından geri dönüş tarihlerinin henüz bilinmediği bildirildi.

Başantrenör Frank Vogel, muhabirlere Booker (ayak parmağı sakatlığı) ve Beal'ın (sırt sakatlığı) parkelere dönüşü için "herhangi bir tarih" verilmediğini söyledi.

Beal henüz Suns'la ilk sezonunda forma giyemezken, Booker ise sezonun açılış maçında Golden State Warriors'a karşı oynamış, ardından Los Angeles Lakers ve Utah Jazz'e karşı oynanan maçları kaçırmıştı.

Booker, Golden State'e karşı 32 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla oynamıştı.

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