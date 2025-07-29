Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın, eski takım arkadaşı Chris Paul'u Los Angeles Clippers'a dönme kararı öncesinde yeniden takımda istediği ortaya çıktı.NBA yazarı Marc Stein'in The Stein Line adlı bülteninde aktardığına göre, Booker, Paul ile geçmişteki başarılı ortaklığına dikkat çekerek bu ihtimali memnuniyetle karşıladı. Stein,ifadelerini kullandı.Chris Paul, 2020–2023 yılları arasında üç sezon Phoenix Suns forması giydi ve takımı Finaller'e taşımanın yanı sıra birçok playoff başarısında kilit rol oynadı. Bu süreçte normal sezonda maç başına 15.1 sayı ve 9.5 asist ortalamalarıyla oynadı.2023–24 sezonunu Golden State Warriors'ta geçiren Paul, 7 Temmuz 2024'te San Antonio Spurs ile sözleşme imzaladı. Spurs formasıyla tüm 82 maça çıkan veteran oyuncu, 8.8 sayı ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı. Aynı zamanda genç yıldız Victor Wembanyama'ya rehberlik etti ve 2024–25 sezonu boyunca NBA tarihinde asist ve top çalma alanlarında Jason Kidd'i geçerek listelerde yükseldi.Phoenix'e dönüş ihtimali uzun süre gündemde kalmasına rağmen, Paul 21 Temmuz 2025'te Clippers ile 1 yıllık, 3.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu hamle, 2011–2017 arasında altı sezon forma giydiği Clippers'a dönüşünü resmileştirdi.Tyus Jones'un serbest oyuncu olarak Orlando Magic ile anlaşmasının ardından Phoenix'in oyun kurucu eksikliği net şekilde ortaya çıkmıştı. Devin Booker'ın önümüzdeki sezon topu daha fazla yönlendirmesi beklenirken, Suns yönetimi yeni bir oyun kurucu eklemek için çeşitli senaryolar üzerinde duruyordu.