Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını bildirdi.



Abak, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri 28 Mayıs 2022'den bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Göreve geldiklerinde kulübün finansal durumundan bahseden Abak, tesisin fiziki durumunun iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaları anlattı.



Abak, sportif ve diğer alanlardaki faaliyetlere değinerek, ilk yarıyı son 15 yılın en yüksek puanını toplayarak 30 puanla bitirdiklerini ancak ikinci yarı gelişen bazı olumsuz durumlar nedeniyle ligi 52 puanla tamamladıklarını kaydetti.



Kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Abak, eski yönetimlerden kaynaklı kulübün üzerinde kalan ve ödemek zorunda bulundukları 32 milyon lira olduğunu aktararak, "Artı kendi 2022-2023 sezonu ödemelerimiz de var. Herkesin bildiği gibi tüm dünyada ekonomik anlamda sıkıntılar var. Gelir seviyeleri belli ve gelirler düştü. TFF gelirleri, Spor Toto gelirleri, naklen yayın gelirleri aynı ve değişmedi. Tüm gelirlerin toplamı yönetim kurulu bağışları dahil 27 milyon lira. Bu 27 milyon lira 2022-2023 sezonunda bizim eski borçlara yetmedi. Ama şunu herkes iyi bilsin; naklen yayın gelirleri artmazsa bu kulüplerin ayakta kalma şansı yok." diye konuştu.



Abak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kulübe destek olmadığını dile getirerek, buna yönelik eleştirilerde bulundu.



Bahsettiği konular nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirten Abak, "İnşallah Boluspor Kulübü için hayırlı uğurlu olur. Boluspor Kulübünün şu anda hiçbir sıkıntısı, derdi, tasası yok. Ama bu sistem dönmez." ifadelerini kullandı.



Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda 8 Haziran Perşembe günü saat 17.30'da yapılacak genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 15 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.



