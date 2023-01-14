Spor Toto 1. Lig'in 20, haftasında Dyorex Boluspor, evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 1-0 yenik düştüğü mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Boluspor'un gollerini 45+7'de Veaceslav Posmac, 51'de Dejvi Bregu ve 54'de Dino Ndlovu kaydetti.
Manisa FK adına tek golü ise 32. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan attı.
Bu sonuçla birlikte Dyorex Boluspor, puanını 33'e çıkarırken Manisa Futbol Kulübü 28 puanda kaldı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 1-0 yenik düştüğü mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Boluspor'un gollerini 45+7'de Veaceslav Posmac, 51'de Dejvi Bregu ve 54'de Dino Ndlovu kaydetti.
Manisa FK adına tek golü ise 32. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan attı.
Bu sonuçla birlikte Dyorex Boluspor, puanını 33'e çıkarırken Manisa Futbol Kulübü 28 puanda kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ