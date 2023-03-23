Boluspor, Denizlispor maçına hazır

Dyorex Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında cuma günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor maçının hazırlıkları kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Muzaffer Bilazer koordinesinde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan Bolu ekibi, çalışmalarını teknik ve taktik ağırlıklı organizasyonlarla bitirdi.
Boluspor, Altaş Denizlispor ile cuma günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor maçının hazırlıkları kapsamında kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Muzaffer Bilazer koordinesinde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan Bolu ekibi, çalışmalarını teknik ve taktik ağırlıklı organizasyonlarla bitirdi.
Boluspor, Altaş Denizlispor ile cuma günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ