Bologna, son dakika penaltısıyla kazandı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Bologna, evinde Genoa'yı konuk etti.
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadele 2-1 Bologna galibiyetiyle sonuçlandı.
Genoa'nın golünü 63. dakikada Mikael Ellertsson, Bologna'nın golünü ise 73. dakikada Santiago Castro ve 90+9. dakikada penaltıdan Orsolini kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bologna ligdeki puanını 6'e çıkarırken Genoa ise 2 puanda kaldı.
Bologna, İtalya Serie A'nın 5. haftasında Lecce deplasmanına gidecek. Genoa ise evinde Lazio'yu konuk edecek.