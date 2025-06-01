Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun sonunda kulüpten ayrılan 39 yaşındaki golcü Edin Dzeko, İtalya ligi ekiplerinden Bologna'nın radarına girdi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre, Bologna, deneyimli golcü ile ilgileniyor. Bosnalı oyuncunun, İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 53 maçta giyen yıldız golcü, 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre, Bologna, deneyimli golcü ile ilgileniyor. Bosnalı oyuncunun, İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 53 maçta giyen yıldız golcü, 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.