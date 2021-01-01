Bogdan, iyileşme sürecinde son adıma yaklaşıyor

Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic'in sağ diz kırığı sakatlığının iyileşme sürecinde, temaslı teke tek antrenmanlarına geçtiği bildirildi.



28 yaşındaki Sırp oyuncu, 9 Ocak'ta Charlotte Hornets ile oynadığı maçtan beri kadro dışında bulunuyor ve rehabilitasyonundaki bir sonraki adımın, takım çalışmalarına katılmak olacacğı belirtildi.



Bogdan, sakatlığından önce oynadığı dokuz maçta 9.9 sayı ortalaması yakalıyordu. 5-10 Mart arası olan All-Star molasından önce geri dönmeyi ummuş olsa da, iyileşmesinin biraz daha uzun süreceği tahmin ediliyor.



