LA Clippers, Atlanta Hawks'tan Bogdan Bogdanovic ve üç ikinci tur draft hakkını alırken, karşılığında Terance Mann ve Bones Hyland'ı takasladı.



Hawks, birkaç haftadır Bogdanovic'i takas etmeyi planlıyordu. Bu sezon üçlük yüzdesi %30.1'e düşse de, kariyerinde %38.0 isabet oranıyla tecrübeli bir şutör olarak biliniyor.



Mann, Clippers formasıyla bu sezon 37 maçta 6.0 sayı, 2.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Hawks'a katılan Mann, De'Andre Hunter'ın yerini doldurması beklenen isimlerden biri.



