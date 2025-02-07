Bogdan Bogdanovic'in yeni adresi Clippers oldu

LA Clippers, Atlanta Hawks'tan Bogdan Bogdanovic ve üç ikinci tur draft hakkını alırken, karşılığında Terance Mann ve Bones Hyland'ı takasladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bogdan Bogdanovic'in yeni adresi Clippers oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 00:50
LA Clippers, Atlanta Hawks'tan Bogdan Bogdanovic ve üç ikinci tur draft hakkını alırken, karşılığında Terance Mann ve Bones Hyland'ı takasladı.

Hawks, birkaç haftadır Bogdanovic'i takas etmeyi planlıyordu. Bu sezon üçlük yüzdesi %30.1'e düşse de, kariyerinde %38.0 isabet oranıyla tecrübeli bir şutör olarak biliniyor.

Mann, Clippers formasıyla bu sezon 37 maçta 6.0 sayı, 2.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Hawks'a katılan Mann, De'Andre Hunter'ın yerini doldurması beklenen isimlerden biri.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery