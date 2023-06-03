Bodrumspor galibiyet için kenetlendi

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Yalıçiftlik Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde ısınma ve kondisyon çalışan futbolcular, daha sonra pas üzerine yoğunlaştı.Bodrumspor'da sakatlığı bulunan Onur Akbay ise antrenmana katılamadı.Teknik direktör Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rövanş maçında Eyüpspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.Sürecin çok önemli olduğunu anlatan Taşdemir,diye konuştu.Bodrumsporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ise finale çıkmak istediklerini vurgulayarak,dedi.Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Bodrumspor, 31 Mayıs'taki ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.