Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0'lık skorla kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 26. dakikalarda Kenan Özer, 36 ve 90. dakikalarda Samet Yalçın ve 58. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
3 hafta aranın ardından kazanan Bodrumspor, puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.
Bodrumspor, gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 26. dakikalarda Kenan Özer, 36 ve 90. dakikalarda Samet Yalçın ve 58. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
3 hafta aranın ardından kazanan Bodrumspor, puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.
Bodrumspor, gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
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