Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0'lık skorla kazandı.



Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 26. dakikalarda Kenan Özer, 36 ve 90. dakikalarda Samet Yalçın ve 58. dakikada Adis Jahovic kaydetti.



3 hafta aranın ardından kazanan Bodrumspor, puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.



Bodrumspor, gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.





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