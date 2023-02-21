Bodrumspor'a tecrübeli 7 transfer

Sıralamada 38 puanla 3'üncü basamakta yer alan Bodrumspor Dever Orgill, Aminu Umar, Ronaldo Kwaeth, Hakan Özmert, Hakan Yeşil, Eren Albayrak ve Gökdeniz Bayrakdar'la sözleşme imzaladı.



Bodrumspor'un 7 transferinden 6'sı daha önce Süper Lig'de görev yaptı. Bodrumspor'a son imza atan 37 yaşındaki Hakan Özmert, Süper Lig'de Sakaryaspor, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Sivasspor ve Antalyaspor'da oynadı. Jamaikalı 32 yaşındaki Orgill, Ankaragücü ve Antalyaspor'la Süper Lig'de boy gösterdi.



Sol bekte oynayan 31 yaşındaki Eren, Bursaspor, Orduspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Konyaspor ve Antalyaspor formalarını giyerken, 27 yaşındaki Nijeryalı Umar da Ankaraspor ve Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de şans buldu.



Ara transferde Adanaspor'dan gelen 21 yaşındaki orta saha Hakan Yeşil, Trabzonspor'da oynamayı başardı. Kocaelispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ kanat Gökdeniz ise 2.5 sezon Antalyaspor'da görev yaptı. Türk futbol tarihinin ilk Endonezyalı oyuncusu olan 18 yaşındaki golcü Kwaeth ise Madura United ekibinden kadroya katıldı. Transferi dün resmen açıklanan Kwaeth kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkmış oldu.





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