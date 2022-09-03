Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleden ev sahibi ekip 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Üzeyir Ergün, 34. dakikada Recep Aydın ve 90. dakikada Adis Jahovic penaltıdan attı.
Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 10 puana yükseldi. Eyüpspor 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor, Altay deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Adanaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Üzeyir Ergün, 34. dakikada Recep Aydın ve 90. dakikada Adis Jahovic penaltıdan attı.
Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 10 puana yükseldi. Eyüpspor 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor, Altay deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Adanaspor'u ağırlayacak.
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