Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı

BODRUM, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında 8'inci kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Bu yıl 24 ülkeden 2 bin 150 sporcunun katıldığı organizasyon, kentin en önemli spor etkinliklerinden biri olarak tamamlandı.DÜNYA KOŞUCULARI BODRUM'DAMint Organizasyon tarafından düzenlenen yarışa Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Zimbabve, Brezilya, Polonya ve Belarus'tan sporcular katıldı. Böylece Bodrum Yarı Maratonu bu yıl da uluslararası bir buluşmaya sahne oldu.COŞKULU STARTBodrum Belediye Meydanı'ndan verilen startlarla üç farklı mesafede yarışlar koşuldu. 21K'nın startını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk verdi. 10K ve 5K parkurları ise saat 07.45'te başladı. Başkan Mandalinci, 10K'lık parkurda koşarak sporculara eşlik etti. Katılımcılar, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktalardan geçen rotalarda mücadele etti.DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİBodrum Yarı Maratonu'nun ardından dereceye giren sporcular belirlendi. 21K, 10K ve 5K'lık parkurlarda derece elde eden sporcular şu şekilde:21K Erkekler1- Ömer Oklu 01.16.46.732- Ege Yoldüren 01.17.43.543- Suat Karoğlu 01.19.21.5121K Kadınlar1- Özge Tunalı 01.40.59.382- Adina Vakhidova 01.43.55.533- Yuliva Yiyit 01.45.29.8310K Erkekler1- Ufuk Arda 33.42.002- Gökhan Gündoğan Şen 36.14.643- Salih Usta 37.00.2010K Kadınlar1- Esen Cıvlan 40.40.782- Aliye Ayta 43.38.473- Çağla Elmas 43.56.885K Erkekler1- Vladimir Talanov 16.56.84 (Rusya)2- Enes Kurt 17.18.103- Oktay Fırat 17.24.655K Kadınlar1- Fatma Taş Tatlı 19.52.452- Anna Kantarmış 21.07.603- Lieia Bezlepkina 22.49.62Yarışların ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 21K'da ilk 3'e girenlere ödüllerini Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı verdi. Kürsüde bir konuşma yapan Sırmalı,diye konuştu.5K ödüllerini de Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk takdim etti. Dumruk,ifadelerini kullandı.Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, desteklerinden dolayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'ya plaket verdi.Erkekler 21K'da birinci gelen Ömer Oklu,şeklinde konuştu.Kadınlar 21K koşusunda birincilik kürsüsüne çıkan Özge Tunalı da,diye konuştu.Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay,dedi.Üç gün süren organizasyon boyunca konserler ve sosyal etkinlikler de yer aldı. Katılımcılar, Bodrum'un tarihi bölgelerinden geçen parkurlarda koşarken 10 farklı noktada kurulan müzik alanlarıyla festival havası yaşandı. Yarış sonrası ise Neyzen konseriyle etkinlik sona erdi.