UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olympiakos ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 2-1'lik skorla kazandı.



Norveç temsilcisini öne geçiren golü 36. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Olympiakos, 53. dakikada Roman Yaremchuk ile skoru eşitledi.



Rodinei, 63'te penaltıdan faydalanamadı ancak Yaremchuk, 63'te ikinci kez sahneye çıkarak Olympiakos'u öne geçirdi.



Olympiakos'ta kaleci Tzolakis, 89. dakikada kırmızı kart gördü.



İlk maçı 3-0 kazanan Bodo/Glimt bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.



Geçen sezon Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos ise turnuvaya veda etti.



