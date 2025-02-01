Bodo Glimt'ten anlamlı Maccabi jesti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Bodo Glimt, bu maçın gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Bodo Glimt'ten anlamlı Maccabi jesti!
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01 Şubat 2025 13:55
Son güncelleme 01 Şubat 2025 14:14
UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Norveç ekibi, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm gelirini (735.000 Norveç Kronu) Kızıl Haç'a bağışladığını açıkladı. Bodo Glimt'in resmi hesabından paylaştığı duyuru şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayacağımız iç saha maçının tüm bilet gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına destek olacağız. Bu miktar 735.000 Norveç Kronu olup, hepimiz adına bağışlanacaktır."
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