Bobo'dan Beşiktaş'a forvet önerisi: Pedro

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde İstanbul'a gelen eski golcüsü Bobo, siyah-beyazlı kulübe sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında Bobo'nun kulüp yönetimine önemli bir isim önerdiği öğrenildi.
FLAMENGO'DAN PEDRO
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını ve bir menajerlik şirketinde görev aldığını açıklayan Brezilyalı, ülkesi Brezilya'da forma giyen başarılı bir forveti Beşiktaş'a tavsiye etti. Bobo'nun önerdiği isim, Flamengo'nun 27 yaşındaki yıldızı Pedro oldu.
174 GOLE KATKI
Brezilya ekibinde yıldız oyuncu, 270 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 140 kez rakip fileleri havalandıran yıldız forvet, ayrıca 34 asistle de takımına katkı sağladı.
FLAMENGO'DAN PEDRO
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını ve bir menajerlik şirketinde görev aldığını açıklayan Brezilyalı, ülkesi Brezilya'da forma giyen başarılı bir forveti Beşiktaş'a tavsiye etti. Bobo'nun önerdiği isim, Flamengo'nun 27 yaşındaki yıldızı Pedro oldu.
174 GOLE KATKI
Brezilya ekibinde yıldız oyuncu, 270 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 140 kez rakip fileleri havalandıran yıldız forvet, ayrıca 34 asistle de takımına katkı sağladı.
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