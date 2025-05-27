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Bobo'dan Beşiktaş'a forvet önerisi: Pedro

Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo'nun, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldiği dönemde kulüp yönetimine bir forvet oyuncusu tavsiye ettiği ortaya çıktı.

calendar 27 Mayıs 2025 09:29
Fotoğraf: Imago
Bobo'dan Beşiktaş'a forvet önerisi: Pedro
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde İstanbul'a gelen eski golcüsü Bobo, siyah-beyazlı kulübe sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret sırasında Bobo'nun kulüp yönetimine önemli bir isim önerdiği öğrenildi.

FLAMENGO'DAN PEDRO

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını ve bir menajerlik şirketinde görev aldığını açıklayan Brezilyalı, ülkesi Brezilya'da forma giyen başarılı bir forveti Beşiktaş'a tavsiye etti. Bobo'nun önerdiği isim, Flamengo'nun 27 yaşındaki yıldızı Pedro oldu.

174 GOLE KATKI

Brezilya ekibinde yıldız oyuncu, 270 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 140 kez rakip fileleri havalandıran yıldız forvet, ayrıca 34 asistle de takımına katkı sağladı. 


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