Golden State Warriors ile bir hanedanlık kuran Bob Myers, yöneticilik kariyerine ara vermesine rağmen NBA'deki en saygın isimlerden biri olmaya devam ediyor.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'ın aktardığına göre Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets, tecrübeli patronu yönetim kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor. Myers'ın hem oyuncularla güçlü ilişkileri hem de başarılarla dolu kariyeri, onu ligin en gözde yöneticilerinden biri haline getiriyor.



Warriors'ı şampiyonluğa taşıyan kadroyu büyük ölçüde Myers oluşturdu. Kevin Durant ve Andrew Wiggins gibi yıldız transferlerini yöneten Myers, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile güçlü bağlar kurarak takım kimyasını korumayı başardı.



Sadece kadro mühendisliğiyle değil, yöneticilik alanındaki başarılarıyla da dikkat çeken Myers, 2015 ve 2017'de NBA'de Yılın Yöneticisi ödülünü kazandı. 2015'te Steve Kerr'ü takımın başına getirmesi ve Klay Thompson'ı Kevin Love karşılığında takas etmeyerek kadroda tutması bu ödülde etkili oldu. 2017'de ise Kevin Durant ve diğer tamamlayıcı oyuncuları kadroya katmasıyla bu ödülü bir kez daha aldı.



Mayıs 2023'te Warriors'taki başkanlık ve genel menajerlik görevlerinden ayrılan Myers, ESPN'de NBA analisti olarak çalışmaya başladı. Ancak yöneticilik yetenekleri farklı spor dallarının da ilgisini çekti. Ocak 2024'te NFL ekibi Washington Commanders'ın sahibi Josh Harris ile çalışmaya başlayan Myers, takımın genel menajeri Adam Peters ve başantrenörü Dan Quinn'in göreve getirilmesine yardımcı oldu.



