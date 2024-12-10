BKT Eurocup'ta Beşiktaş'ın rakibi Bahçeşehir Koleji

BKT Eurocup' A Grubu'nun 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 11 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya lider girdi.
Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 4. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında organizasyonun 2. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 87-66 mağlup etmişti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya lider girdi.
Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 4. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında organizasyonun 2. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 87-66 mağlup etmişti.