Bjelica'sız Union Berlin kazandı

Union Berlin, sahasında ağırladığı Darmstadt'ı tek golle mağlup etti ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bjelica'sız Union Berlin kazandı
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28 Ocak 2024 19:47
Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Union Berlin ile Darmstadt karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 1-0'lık skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Benedict Hollerbach kaydetti.

Union Berlin'in hocası Nenad Bjelica, geçen hafta Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat attığı için cezalıydı ve takımının başında yer alamadı.

Bu galibiyetin ardından Union Berlin, puanını 17'ye yükseltti. Darmstadt ise 11 puanda ve son sırada kaldı.

Union Berlin, gelecek hafta RB Leipzig'e konuk olacak. Darmtstadt ise sahasında lider Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

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