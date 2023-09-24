Bjelica: "Sakın rehavete kapılmayın!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, futbolcularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bjelica: 'Sakın rehavete kapılmayın!'
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24 Eylül 2023 12:39
Trabzonspor Teknik Direktörü Nend Bjelica, Hataysor maçı öncesinde takımı uyardı.

Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, "2 haftadır güzel galibiyetler alıyoruz. Ancak bu bizi rehavete sürüklememeli" diye konuştu.

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