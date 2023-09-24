Trabzonspor Teknik Direktörü Nend Bjelica, Hataysor maçı öncesinde takımı uyardı.
Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, "2 haftadır güzel galibiyetler alıyoruz. Ancak bu bizi rehavete sürüklememeli" diye konuştu.
Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, "2 haftadır güzel galibiyetler alıyoruz. Ancak bu bizi rehavete sürüklememeli" diye konuştu.