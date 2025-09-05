05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Bisiklet tutkunları Adalar'da buluşacak

İstanbul'da 5 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek olan 'Red Bull Geç Kalma' için başvurular başladı.

İstanbul'da 5 Ekim Pazar günü Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da gerçekleştirilecek olan 'Red Bull Geç Kalma' için başvurular başladı.

Büyükada başlayacak yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada'daki finalle sona erecek. Sadece en hızlıların gemiye binerek bir sonraki etaba geçebileceği yarışta, katılımcıları unutulmaz bir parkur, zorlu tırmanışlar ve nefes kesici manzaralar bekliyor.

Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş tüm bisikletçilere açık olan ve kadın-erkek kategorilerinde ayrı ayrı kazananların olacağı yarışmada 250 yarışmacı arasından yalnızca ilk 100'ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçmeye hak kazanacak. Burgazada'da yarışa devam edebilecek sporcu sayısı 70'e düşecek. Heybeliada'dan Büyükada'daki final etabına geçebilecek yarışmacı sayısı ise sadece 30 olacak.


Hız, dayanıklılık ve strateji kadar zamanlamanın da büyük rol oynayacağı etkinlikte katılımcılar, "geç kalmamak" için var gücüyle pedal çevirecek. Etaplar arasında adalar arası ulaşım gemiyle sağlanacak; ancak gemiye yetişemeyenler yarış dışı kalacak.

Yarışma başvuruları Red Bull internet sitesinden yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
