Birbirlerinden güç alan iki engelli sporcu madalyaya doymuyor

Siirt'te bedensel engelli biri milli 2 sporcu, birbirlerinden güç ve destek alarak hazırlandıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor.



Siirt'te 11 yaşındayken elektrik akımına kapılarak dirsekten itibaren kollarını, dizlerinden itibaren de bacaklarını kaybeden Hacı Çağlar (33) ile doğuştan vücudunun belden aşağısı tutmayan Uğur Atabay'ın (26) yolu, 4 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursunda kesişti.



Katıldığı yarışmalarda madalya kazanan milli sporcu Çağlar'ın başarısı takımdaki diğer engelli yüzücüler gibi Atabay'a da ilham oldu. Sıkı dostluklarını antrenmanlarda sürdüren, birbirlerinden güç ve destek alan Çağlar ile Atabay, 29-31 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na katıldı.



41 kulüpten 105 bayan ve erkek sporcunun yer aldığı şampiyonada, Çağlar 1'i altın 5 madalya, Atabay ise 4'ü altın 6 madalya kazandı.



"Gittiğimiz her müsabakada daha güzel dereceler elde ettik"



Hacı Çağlar, AA muhabirine, 6 yıl önce başladığı yüzmede tüm dallarda büyük mesafe aldığını söyledi.



Uğur Atabay ile Trabzon'da düzenlenen yarışmalardan 11 madalya aldıklarını belirten Çağlar, "Trabzon'da Atabay ile katıldığımız yarışmalardan çok güzel dereceler elde ettik, bu da bizi mutlu etti. Yapılacak yarışmalara şimdiden hazırlanıyoruz. Yeni dereceler almak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.



Arkadaşı Atabay'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu dile getiren Çağlar, milli yüzücü olarak tecrübelerini arkadaşına aktardığını belirtti.



Birlikte çalışarak güzel dereceler elde ettiklerini kaydeden Çağlar, kendisinin de arkadaşından birşeyler öğrendiğini anlattı. Arkadaşına çeşitli taktikler öğrettiğini aktaran Çağlar, "Gittiğimiz her müsabakada daha güzel dereceler elde ettik. Hiçbir müsabaka boş geçmedi. Madalyalar getirdik." diye konuştu.



"Her geçen gün başarılarımız artıyor"



Uğur Atabay da yüzme sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.



Katıldığı yarışmalardan madalya aldıkça kendini mutlu hissettiğini dile getiren Atabay, "Trabzon'da elde ettiğimiz derecelerle başarıya yürüyoruz. Gittiğimiz her yarışmadan madalyalarımızı alıyoruz. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Her geçen gün başarılarımız artıyor. Hedefim milli takıma seçilip ilerde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmektir." dedi.



Takımdaki arkadaşı Hacı Çağlar'dan yüzmedeki azminden etkilendiğini belirten Atabay, arkadaşı ile antrenmanlarda sürekli çalıştıklarını dile getirdi.



Antrenörleri Halil Taş'ın da takıma büyük emek verdiğini ifade eden Atabay, "Hacı, sürekli taktikleri ile bize yardımcı oluyor. Milli sporcu olduğu için bize yardımı dokunuyor. Onun taktikleri doğrultusunda kendimizi daha da geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Engelli bireyleri yüzme sporunu yapmaya davet ediyoruz"



Antrenör Halil Taş da engelli bireyleri yüzme kursuyla topluma kazandırdıklarını söyledi. Her geçen gün başarılarının arttığını dile getiren Taş, şöyle devam etti:



"Milli takım düzeyinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi amaçlıyoruz. Yeni sporcularımız geliyor. Onlarla ilgileniyoruz. İnşallah onları da Türkiye şampiyonluklarına hazırlayacağız. Hacı, milli takımda tecrübe kazandı. O vesileyle onu takımda kaptan yaptık. Bunu örnek olarak da gösterebiliyoruz. Engelli bireyleri yüzme sporunu yapmaya davet ediyoruz. Yüzmeyle kas ve beyin gücü gelişiyor, arkadaş ortamı artıyor ve daha çok sosyalleşiyorlar."





