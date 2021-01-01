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Bir NBA scoutı: "Lonzo, etkili bir savunmacı değil"

NBA'den bir scout, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un "etkili bir savunma oyuncusu" olmadığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'den bir scout, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un "etkili bir savunma oyuncusu" olmadığını iddia etti.

The Athletic'ten Sam Amick ve John Hollinger, yazdıkları bir makalede bir NBA scoutının, Lonzo'nun hücum tarafında büyük gelişmeler kaydederek cephaneliğine daha fazla "silah" eklediğini, ancak savunma yeteneğinin gerilediğini belirttiğini paylaştılar:

"Yine de, şutundaki gelişmenin ötesinde, Ball hala kendisini benzersiz kılan ve bu döneme çok iyi uyum sağlayan birçok başka beceriye sahip: açık saha yetenekleri, yüksek tempolu stili ve harika saha görüşü.

Lakin savunması, bazı scoutların olması gerektiğine inandığı şekilde değil. Bir scout, kendisi için 'Şu anda etkili bir savunma oyuncusu değil' ifadelerini kullandı."

Son birkaç ayda Chicago Bulls, LA Clippers ve New York Knicks dahil olmak üzere birkaç takımın ilgi gösterdiği iddia edilmiş olan Ball, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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