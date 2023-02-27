Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'de resmi maçlarda en yüksek galibiyet ortalamasına sahip takımları sıralandı.Bu hafta oynanan maçlar haricinde oluşturulan listede Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. 10. basamakta İtalyan devi Inter bulunuyor. Inter (33 maç-22 galibiyet) yüzde 67'lik galibiyet ortalaması ile listede 10'uncu sırada yer aldı. Paris Saint Germain (35 maç-25 galibiyet) yüzde 71 galibiyet ortalamasına sahip oldu ve 9. basamağı ele geçirdi. 8. basamakta ise Fenerbahçe bulunuyor.Sarı-Lacivertliler (34 maç 24 galibiyet) yüzde 71'lik galibiyet ortalaması tutturdu. Bayern Münih (32 maç - 23 galibiyet) yüzde 72 ile 7. sırayı elde etti. Premier Lig'de lider olan Arsenal (32 maç - 23 galibiyet) yüzde 72'lik ortalamayla kendisine 6. sırada yer buldu. Manchester United (39 maç-28 galibiyet) aynı oranla 5. basamağa geçti. Barcelona (35 maç - 26 galibiyet) yüzde 74 ile 4. sırada yer aldı. Real Madrid (37 maç - 28 galibiyet) yüzde 76 ile kürsünün 3. basamağında bulunuyor. G.Saray, Real'i de geçti.Sarı-Kırmızılılar (26 maç - 21 galibiyet) yüzde 81 galibiyet ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Cim-Bom, ligde üst üste 13 kez kazandı. Bu sezon Serie A'da şampiyonluk favorisi Napoli ise (31 maç - 26 galibiyet) yüzde 84'le zirveyi ele geçirdi. Yıllardır kupayı isteyen Napoli, inanılmaz istatistiklere imza attı. Şu anda galibiyet oranlarında tek rakibi Galatasaray... Ancak Serie A'da şampiyonluk yarışında Napoli'nin rakibi bulunmuyor.