NBA'den bir yönetici, Los Angeles Lakers'ın bu yaz veteran oyuncu Blake Griffin ile sözleşme imzalaması gerektiğine inandığını belirtti.



Ligden ismini vermeyen bir takım yöneticisinin, NBA Analysis Network'ten Evan Massey'ye Lakers ekibinin serbest oyuncu Griffin'i kadroya katması gerektiğini söylediği belirtildi:



"Blake Griffin hala boşta ve bence en çok Lakers'a uyar. LA için rotasyon derinliğine yönelik mükemmel bir katkı olurdu."



Griffin geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 41 maçta oynamış ve 4.1 sayı, 3.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın pivot rotasyonunu desteklemek adına serbest oyuncu Christian Wood ile ilgilendiği iddia edilmiş olsa da, bu konu bir süredir netleşmemişti ve Wood'un Lakers'ı ne kadar istediği de bilinmiyordu.



