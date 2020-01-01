Bir GM: "Gobert ve Mitchell, Stockton ve Malone değiller"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in, Jazz ile uzatma kontratı imzalamadığı takdirde, takas görüşmelerinde yer alabileceği söylentileri bulunuyor.



Gobert ve Donovan Mitchell arasındaki sürtüşme, Utah'ta bazı baş ağrılarına neden olabilir, ancak pek çok insan bu anlaşmazlığın, ekibin yakın gelecekte vereceği kadro kararlarında önemli bir faktör olacağına inanmıyor.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi, ESPN'den Tim Bontemps'e "Bence sorun değil. Jazz'ın her iki adamla da ticaret yapmaya ilgisi yok ve bunun takımlarının dağılmasına yol açacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



Yine de bu durum, diğer yöneticilerin Gobert'in potansiyel sözleşme durumunu yakından izlemelerini durdurmamıştı.



Mitchell, 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu olabilir, ancak bu yaz bir uzatma kontratı almaya uygun olduğunda, Jazz'den tam bir maksimum sözleşme teklifi almaya kesin bir aday. Gobert, 2021'de sınırsız serbest bir oyuncu olmaya hazır ve supermax anlaşması için de uygun konumda.



"ONLAR, STOCKTON VE MALONE DEĞİLLER"



Gobert ve Jazz bir sözleşme uzatmasını konusunda anlaşamazlarsa, bazıları Gobert'in takas görüşmelerinde hazır tutulacağını görebileceklerine inanıyorlar.



Bir Batı Konferansı yöneticisi, ikili için "Onlar Stockton ve Malone değil. Artık zaman değişti. Onlar gibi çok adam yok." ifadelerini kullandı.



Mitchell, Gobert'in oyununu iyi bir şekilde tamamlasa da, ikisi bir paket anlaşması olarak düşünülecek kadar, özlerinde birbirlerine bağlı değiller. Bu da daha yaşlı olan Gobert'i, müzakerelerin kötüye gitmesi durumunda muhtemel olarak harcanabilir bir parça haline getiriyor.



