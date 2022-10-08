Beşiktaş'a 2016-17 sezonunda Şenol Güneş döneminde Porto'dan kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar, o sezon şampiyonlukta büyük bir paya sahipti. Kamerunlu futbolcu o sezon çıktığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performansla oynayarak adından oldukça söz ettirmişti. Aboubakar, şimdilerde ise dibe vurmuş durumda.



BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN KENDİSİNİ BULDU



2019-20 sezonunda Porto'da kadroda fazla forma şansı bulamayan Aboubakar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak yeniden döndü. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk yaşadığı bu sezonda da Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayan Kamerunlu golcü, o sezon 32 maçta 17 gol 5 asistlik performansla oynadı.



ABOUBAKAR NEDEN AYRILMIŞTI?



Ancak; sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlık ve sözleşmesinin uzatılmasında yaşanan maaş problemi nedeniyle anlaşma sağlanamadı ve o sezon sonunda yollar ayrıldı. Siyah beyazlılara geldiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan golcü yıldız yeni sezon için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşme imzaladı.



TALISCA İLE BULUŞTU



Geçen sezon Al Nassr ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar, burada yine Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile birlikte oynama şansı yakaladı. Brezilyalı futbolcu, 8 milyon euro bedelle Guangzhou'dan transfer edildi. Yıldız oyuncu ile de 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.



30 yaşındaki santrfor Suudi Arabistan Ligi'nde eski performansını arattı. Burada çıktığı 24 karşılaşmada sadece 8 gol atıp 4 asist kaydeden Kamerunlu yıldızın, Beşiktaş dönemindeki performansından eser kalmadı.



BU SEZON ADETA YOKLARI OYNUYOR



Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi'nde ise bu sezon adeta yokları oynuyor. Golcü futbolcunun performansı günden güne düşerken, ligde oynanan 6 maçta sadece 1 gol kaydetmesi ise tepkilere neden oldu. Aboubakar, Beşiktaş ve Porto günlerinden çok uzak bir konumda.





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