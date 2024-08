Binlerce yüzücü 36'ncı kez İstanbul Boğazı'nda kulaç attı

Her sene İstanbul Boğazı'nda düzenlenen en prestijli açık su yüzme yarışlarından ve Türk sporunun geleneksel organizasyonlarından 36'ncı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün Kanlıca sahilinde verilen startla başladı.



Kuruçeşme'de son bulan yarışmaya bu sene 5 kıta, 77 ülkeden toplam 2 bin 836 yüzücü katıldı. Bu rakam şimdiye kadar olan en yüksek yüzücü sayısı olurken; yarışmada kadınlar genel klasmanda 46:57 derecesiyle Talya Erdoğan, erkekler genel klasmanda da 45:27 derecesi ile Atakan Ercan 1'inciliği elde etti. Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, "21 yıldır sponsoru olduğumuz bu etkinliğe, bu yıl rekor düzeyde başvuru geldiğini gördük. Türkiye pazarına verdiğimiz değerin bir yansıması olan bu iş birliği bizim için gurur verici" dedi.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Samsung ana sponsorluğunda, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer 26 kamu kuruluşu, özel kurum ve sivil toplum örgütünün iş birliği ile gerçekleştirilen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, bin 967 erkek, 869 kadın, 2 bin 836 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya kulaç atarak Boğaz'da kendi sınırlarını keşfetti. Yalnızca profesyonel yüzücülerin değil, dünyanın dört bir yanından katılımcıların olduğu ve iki kıta arasında yüzülen tek yarış olma özelliği taşıyan etkinlik 12 farklı yaş kategorisinde düzenlendi. 70 yaş üstü katılımcıların da olduğu yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yüzücüler ödüllerini aldı.



Kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan 46:57 süresiyle, erkekler genel klasmanda ise Atakan Ercan 45.27 süresiyle yarışın kazananları oldu. Kadınlarda Nehir Güler 47:16 derecesiyle 2'nci, Su İnal 47:39 derecesiyle 3'üncü; Doğukan Ulaç 45:36 ile erkeklerde 2'nci, Mevlüt Efe Güler ise 45:40 ile 3'üncü oldu.



Boğaz'da yüzücüler İstanbul manzarasında yarışırken, kıyıda izleyiciler Samsung tarafından kurulan kurulan etkinlik alanında yarışı izledi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finalde yüzerek tarihimizde bir ilke imza atan Kuzey Tunçelli de organizasyonda yüzücülerin heyecanına eşlik etti.



JO: TÜRKİYE PAZARINA VERDİĞİMİZ DEĞERİN BİR YANSIMASI OLAN BU İŞ BİRLİĞİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ



Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, yarışla ilgili olarak şunları söyledi:



"Samsung olarak spor etkinliklerine sponsorluk konusuna hem uluslararası hem yerel düzeyde öncelik ve değer veriyoruz. 21 yıldır sponsoru olduğumuz bu etkinliğe, bu yıl rekor düzeyde başvuru geldiğini gördük. Türkiye pazarına verdiğimiz değerin bir yansıması olan bu iş birliği bizim için gurur verici. Bu yıl 78 ülkeden yüzücüler katılım gösterdi ve Covid 19 sonrası dönemde en yüksek katılımı yakalamış olduk. Covid 19 döneminde dahi sponsorluğumuzu devam ettirdiğimiz bu etkinlikte; ziyaretçilere sunduğumuz deneyim alanlarında Galaxy AI, Samsung AI, Bespoke AI gibi teknolojilerimizin tüketicilerin yaşamını nasıl iyileştirdiğini sergileme olanağı da buluyoruz."



USTA: İLK DEFA BU SAYILARA ULAŞTIK



TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta yaptığı açıklamada 2 bin 836 yüzücünün katılımına değinerek, "Bugün çok heyecanlıyız. Sonuç olarak 2 bin 800 küsür yüzücü sudaydı ve bunların yarısı yabancı yarısı Türk. Müthiş bir rakam bu. İlk defa bu sayılara ulaştık biz. Hava da akıntı da güzel. Yüzenler de çok mutlu. Güzel bir yarış oldu" dedi.



'BOĞAZİÇİ HER SENE FARKLI AKINTILARI VE ZORLUĞU OLAN BİR YARIŞ'



Yarışmacılardan Genel Klasman Kadınlar kategorisinin 1'incisi 17 yaşındaki Talya Erdoğan, "İlk Boğaz Yarışı deneyimimdi. Bunun için çok heyecanlıydım girmeden önce ama şuanda çok mutul olduğum bir sonuçla karşı karşıyayız. Halihazırda milli takım sporcusuyum ve 1.5 hafta sonra İtalya'da Dünya Gençler Şampiyonasına gidiyorum. Ama seneye de boğaz yarışına katılmayı düşünüyorum" diye konuştu.



Geçen sene Genel Klasman 1'incisi olan ancak bu yıl 2'nci olarak yarışı tamamlayan ve 9'uncu kez Boğazda kulaç atan Doğukan Ulaç ise şöyle konuştu:



"Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen ve bu sene 9'uncu kez katıldım. Milli yüzücüyüm. Akıntı bu sene biraz daha azdı ve derece daha kötü çıktı. 2'nci olduğum için mutluyum. Boğaziçi her sene farklı akıntıları ve zorluğu olan bir yarış. Çok güzel bir yarış, herkese tavsiye ediyorum."





