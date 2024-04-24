Bilyoner Rakipbul Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor

Sporun birleştirici gücüne olan inancıyla, sporun yanında tutkuyla duran ve Türkiye'de spor sektörüne destek olan Bilyoner, kurulduğu günden bu yana iş birliklerine öncelik veriyor. Spor ve eğlence dünyasına olan katkısını 21 yıl boyunca sürekli olarak büyüten Bilyoner, elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü yine spora aktararak sporda eğlencenin ilk adresi olmayı sürdürüyor.
Bilyoner, amatör ruhun sahada rekabete dönüştüğü Bilyoner Rakipbul Ligi'ne de destek veriyor. Ağustos 2019'dan bu yana Rakipbul Ligi'nin isim sponsoru olan Bilyoner'in katkısıyla, amatör futbol heyecanı farklı şehirlerde büyüyor.
Rakipbul Finalleri'nde etkinlikler yapan Bilyoner, daha önce İstanbul'da, Antalya'da ve Ankara'da "Bilyoner Cup" turnuvası düzenledi. Turnuvaların şampiyonları, Antalya'daki finallere direkt dahil olma hakkı kazandı. Bilyoner, bu yıl final heyecanında Rakipbul finalistlerini yalnız bırakmayarak etkinlikleri ve hediyeleri ile Antalya'da olacak.
Bilyoner, Rakipbul Ligi'nde "Ayın Golü" ödüllerini de veriyor. Her ay, atılan goller Rakipbul takipçileri tarafından oylanırken, kazananlara Bilyoner tarafından plaket ve tuttuğu takımın forması ödülü sunuluyor.
Rakipbul hakkında
Bilyoner'in ana sponsorluğunda 16 ilde düzenlenen Türkiye'nin resmi halı saha ligi Bilyoner Rakipbul, Dünya Halı Saha Federasyonu'nun da üyeleri arasında bulunuyor. İl şampiyonları yıl sonunda Antalya'da misafir edilerek Türkiye finallerini oynuyor. Türkiye Şampiyonu olan ekip ise Milli Formayla ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil ediyor.
2024'te, 13 ilden 39 temsilcinin yer aldığı Bilyoner RakipBul Türkiye Finalleri, 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Finallerde şampiyon olan takım, Bosna Hersek'te 1-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Avrupa Halı Saha Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Bilyoner, Tek Pota Ligi'nin de isim sponsoru
Bilyoner, amatör liglere destek verme vizyonu kapsamında Bilyoner Tek Pota Ligi'ne de isim sponsorluğu yapıyor. Kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Bilyoner Tek Pota Ligi, bu alandaki en geniş kapsamlı ve en profesyonel basketbol organizasyonu olma özelliği taşıyor. Bilyoner, maçlarda düzenlediği etkinlikleriyle katılımcılara ve seyircilere keyifli anlar ve hediyeler sunmaya devam ediyor.
Bilyoner, amatör ruhun sahada rekabete dönüştüğü Bilyoner Rakipbul Ligi'ne de destek veriyor. Ağustos 2019'dan bu yana Rakipbul Ligi'nin isim sponsoru olan Bilyoner'in katkısıyla, amatör futbol heyecanı farklı şehirlerde büyüyor.
Rakipbul Finalleri'nde etkinlikler yapan Bilyoner, daha önce İstanbul'da, Antalya'da ve Ankara'da "Bilyoner Cup" turnuvası düzenledi. Turnuvaların şampiyonları, Antalya'daki finallere direkt dahil olma hakkı kazandı. Bilyoner, bu yıl final heyecanında Rakipbul finalistlerini yalnız bırakmayarak etkinlikleri ve hediyeleri ile Antalya'da olacak.
Bilyoner, Rakipbul Ligi'nde "Ayın Golü" ödüllerini de veriyor. Her ay, atılan goller Rakipbul takipçileri tarafından oylanırken, kazananlara Bilyoner tarafından plaket ve tuttuğu takımın forması ödülü sunuluyor.
Rakipbul hakkında
Bilyoner'in ana sponsorluğunda 16 ilde düzenlenen Türkiye'nin resmi halı saha ligi Bilyoner Rakipbul, Dünya Halı Saha Federasyonu'nun da üyeleri arasında bulunuyor. İl şampiyonları yıl sonunda Antalya'da misafir edilerek Türkiye finallerini oynuyor. Türkiye Şampiyonu olan ekip ise Milli Formayla ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil ediyor.
2024'te, 13 ilden 39 temsilcinin yer aldığı Bilyoner RakipBul Türkiye Finalleri, 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Finallerde şampiyon olan takım, Bosna Hersek'te 1-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Avrupa Halı Saha Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Bilyoner, Tek Pota Ligi'nin de isim sponsoru
Bilyoner, amatör liglere destek verme vizyonu kapsamında Bilyoner Tek Pota Ligi'ne de isim sponsorluğu yapıyor. Kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Bilyoner Tek Pota Ligi, bu alandaki en geniş kapsamlı ve en profesyonel basketbol organizasyonu olma özelliği taşıyor. Bilyoner, maçlarda düzenlediği etkinlikleriyle katılımcılara ve seyircilere keyifli anlar ve hediyeler sunmaya devam ediyor.
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