Bilyoner ile maç önü: Leipzig - Tottenham

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Leipzig ile Tottenham karşı karşıya geliyor.. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Tottenham 5 maçtır, Leipzig ise son 2 maçtır galibiyet göremiyor.- Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtır yenilmiyor.- Tottenham menajeri Jose Mourinho, 2014'te Chelsea ile PSG'yi elediklerinden beri hiç çeyrek finale yükselemedi.Orban, Konate, KamplSissoko, Son, Kane, Ben Davies, BergwijnGulácsi - Klostermann , Upamecano , Halstenberg - Mukiele , Feragat , Sabitzer , Angelino - Nkunku , Werner - SchickLloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli