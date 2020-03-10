Bilyoner ile maç önü: Leipzig - Tottenham

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadele! Leipzig - Tottenham. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

, Fotoğraf; EPA
Bilyoner ile maç önü: Leipzig - Tottenham
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10 Mart 2020 02:53
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Leipzig ile Tottenham karşı karşıya geliyor.. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham 5 maçtır, Leipzig ise son 2 maçtır galibiyet göremiyor.

- Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtır yenilmiyor.

- Leipzig kendi liginde sezonun en az gol yiyen takımı konumunda.

- Tottenham menajeri Jose Mourinho, 2014'te Chelsea ile PSG'yi elediklerinden beri hiç çeyrek finale yükselemedi.

- Leipzig'de Timo Werner evlerindeki son 6 Şampiyonlar Ligi maçında 22 şut atmasına rağmen gol atamadı. Ancak deplasmanlarda 14 şutunda 7 gol buldu.

EKSİKLER, CEZALILAR

Leipzig: Orban, Konate, Kampl

Tottenham: Sissoko, Son, Kane, Ben Davies, Bergwijn

MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulácsi - Klostermann , Upamecano , Halstenberg - Mukiele , Feragat , Sabitzer , Angelino - Nkunku , Werner - Schick

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli

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