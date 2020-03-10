Bilyoner ile maç önü: Leipzig - Tottenham

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Leipzig ile Tottenham karşı karşıya geliyor.. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tottenham 5 maçtır, Leipzig ise son 2 maçtır galibiyet göremiyor.
- Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtır yenilmiyor.
- Leipzig kendi liginde sezonun en az gol yiyen takımı konumunda.
- Tottenham menajeri Jose Mourinho, 2014'te Chelsea ile PSG'yi elediklerinden beri hiç çeyrek finale yükselemedi.
- Leipzig'de Timo Werner evlerindeki son 6 Şampiyonlar Ligi maçında 22 şut atmasına rağmen gol atamadı. Ancak deplasmanlarda 14 şutunda 7 gol buldu.
EKSİKLER, CEZALILAR
Leipzig: Orban, Konate, Kampl
Tottenham: Sissoko, Son, Kane, Ben Davies, Bergwijn
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulácsi - Klostermann , Upamecano , Halstenberg - Mukiele , Feragat , Sabitzer , Angelino - Nkunku , Werner - Schick
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tottenham 5 maçtır, Leipzig ise son 2 maçtır galibiyet göremiyor.
- Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçtır yenilmiyor.
- Leipzig kendi liginde sezonun en az gol yiyen takımı konumunda.
- Tottenham menajeri Jose Mourinho, 2014'te Chelsea ile PSG'yi elediklerinden beri hiç çeyrek finale yükselemedi.
- Leipzig'de Timo Werner evlerindeki son 6 Şampiyonlar Ligi maçında 22 şut atmasına rağmen gol atamadı. Ancak deplasmanlarda 14 şutunda 7 gol buldu.
EKSİKLER, CEZALILAR
Leipzig: Orban, Konate, Kampl
Tottenham: Sissoko, Son, Kane, Ben Davies, Bergwijn
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulácsi - Klostermann , Upamecano , Halstenberg - Mukiele , Feragat , Sabitzer , Angelino - Nkunku , Werner - Schick
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın