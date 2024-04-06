Bilyoner'de Juventus - Fiorentina maçını canlı izle, canlı oyna!

Juventus ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bilyoner'de Juventus - Fiorentina maçını canlı izle, canlı oyna!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2024 23:26
Son güncelleme 06 Nisan 2024 23:29
İtalya Serie A 31. hafta maçında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Fiorentina karşı karşıya gelecek.

Allianz Stadyumu'nda oynanacak maçı Federico La Penna yönetecek ve karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak. 

BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA



TAKIMLARDA SON DURUM

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, oynadığı 30 maç sonunda 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Torino ekibi, bu maçtan galip gelerek üçüncü sıradaki yerini korumak isteyecek. 

Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ise oynadığı 29 maçta 43 puan topladı. Fiorentina, Avrupa hedefine ulaşmak için zorlu Juventus deplasmanında galibiyet arayacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin, Cambiaso, Gatti, Bremer, Danilo, Kostic, McKennie, Locatelli, Rabiot, Vlahovic, Chiesa

Fiorentina: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery