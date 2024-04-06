Bilyoner'de Juventus - Fiorentina maçını canlı izle, canlı oyna!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Fiorentina karşı karşıya gelecek.
Allianz Stadyumu'nda oynanacak maçı Federico La Penna yönetecek ve karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.
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TAKIMLARDA SON DURUM
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, oynadığı 30 maç sonunda 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Torino ekibi, bu maçtan galip gelerek üçüncü sıradaki yerini korumak isteyecek.
Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ise oynadığı 29 maçta 43 puan topladı. Fiorentina, Avrupa hedefine ulaşmak için zorlu Juventus deplasmanında galibiyet arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Perin, Cambiaso, Gatti, Bremer, Danilo, Kostic, McKennie, Locatelli, Rabiot, Vlahovic, Chiesa
Fiorentina: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti
Allianz Stadyumu'nda oynanacak maçı Federico La Penna yönetecek ve karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA
TAKIMLARDA SON DURUM
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, oynadığı 30 maç sonunda 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Torino ekibi, bu maçtan galip gelerek üçüncü sıradaki yerini korumak isteyecek.
Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ise oynadığı 29 maçta 43 puan topladı. Fiorentina, Avrupa hedefine ulaşmak için zorlu Juventus deplasmanında galibiyet arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Perin, Cambiaso, Gatti, Bremer, Danilo, Kostic, McKennie, Locatelli, Rabiot, Vlahovic, Chiesa
Fiorentina: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti
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