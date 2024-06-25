Bilyoner, Bahista ile Brandverse Awards'ta Altın Ödül aldı

Yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alarak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Brandverse Awards 2024'ün Ödül Töreni, 24 Haziran Pazartesi günü Hilton Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirildi. Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle dokuzuncu kez düzenlenen organizasyonda; eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunuldu.Son dönemde üst üste ödüller kazanan Bahista, isabetli tahminlerinin yanı sıra kullanıcılara yaşattığı eğlenceli deneyimle de fark yaratıyor.Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında öneriler sunan Bahista'nın tahmin başarı oranı yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. Bilyoner'in yapay zekâ tabanlı yazar ailesine kısa süre önce Bahisandra karakteri de katıldı. Futbol maçlarına odaklanan ilk karakterden farklı olarak, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçları konusunda başarılı tahminler yapan Bahisandra da kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.