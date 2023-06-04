Biletsiz taraftarlar dışarı çıkarıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi stada bileti olmadığı sonradan anlaşılan bir grup taraftar girmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdehalesiyle dışarı çıkarıldı.
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.
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