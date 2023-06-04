Biletsiz taraftarlar dışarı çıkarıldı

Derbiye biletsiz girmeye çalışan bir grup taraftar dışarı çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Biletsiz taraftarlar dışarı çıkarıldı
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04 Haziran 2023 20:06
Son güncelleme 04 Haziran 2023 20:07
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi stada bileti olmadığı sonradan anlaşılan bir grup taraftar girmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdehalesiyle dışarı çıkarıldı.

Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.

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