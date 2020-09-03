Bild: "Galatasaray, Tolgay ile ilgileniyor!"

Hannover 96, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçti. Bild, Tolgay Arslan ile İspanyol kulüpleri ve Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Bild: 'Galatasaray, Tolgay ile ilgileniyor!'
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03 Eylül 2020 20:09
Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover aradan çekildi. 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.



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