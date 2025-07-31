Biatloncu Laura Dahlmeier'den acı haber

Alman olimpiyat şampiyonu biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da gerçekleştirdiği dağ tırmanışı sırasında yaşanan talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi.The New York Times'ın aktardığı bilgilere göre, tecrübeli sporcu Karakoram Sıradağları'ndaki Laila Peak'e tırmanırken düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Dahlmeier ile birlikte tırmanışa katılan partneri Marina Krauss'un olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.Pakistan Alp Kulübü yetkililerinden Karrar Haidri, kazanın 28 Temmuz'da yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikte meydana geldiğini açıkladı.Yerel yönetim temsilcisi Faizullah Firak ise 31 yaşındaki Alman sporcunun ölümünü doğruladı.Dahlmeier, kariyeri boyunca iki olimpiyat altını ve bir bronz madalya kazanarak biatlon tarihine adını yazdırmıştı.