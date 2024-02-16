Biatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Biatlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.



Kandilli Kayaklı Koşu ve Biatlon Merkezi'nde iki gün süren şampiyonada 13 ilden 94 sporcu başarılı olmak için mücadele etti.



Organizasyon sonunda iller kombine sıralamasında Muş 1550 puanla birinci, Rize 957 puanla ikinci, Hakkari ise 909 puanla üçüncü oldu.



Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Aşkale Jandarma Komutanı Gökhan Çamlıbel, Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yıkıcı ve Mehdi Tekçe verdi.







