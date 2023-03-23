Beverley: "Maçlardan önce seks yapmam..."

Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, maç günlerinden önce bacaklarının dinç kalmasını sağlamak adına seks yapmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Beverley: 'Maçlardan önce seks yapmam...'
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23 Mart 2023 14:59
Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, maç günlerinden önce bacaklarının dinç kalmasını sağlamak adına seks yapmadığını söyledi.

Yakın zamanda kendi podcast'inde konuşan Pat Bev, bacaklarının dinç kalmasını istemesi sebebiyle, maçlardan önceki gecelerde eşiyle seks yapmadığını açıkladı:

"Maçlardan önceki gece seks yapmıyorum. Bacakların dinç kalması lazım. Eşim bu konuda bana çok kızıyor ama."

Beverley bu sezon 6.4 sayı, 3.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynuyor.

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