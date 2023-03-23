Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, maç günlerinden önce bacaklarının dinç kalmasını sağlamak adına seks yapmadığını söyledi.



Yakın zamanda kendi podcast'inde konuşan Pat Bev, bacaklarının dinç kalmasını istemesi sebebiyle, maçlardan önceki gecelerde eşiyle seks yapmadığını açıkladı:



"Maçlardan önceki gece seks yapmıyorum. Bacakların dinç kalması lazım. Eşim bu konuda bana çok kızıyor ama."



Beverley bu sezon 6.4 sayı, 3.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynuyor.





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