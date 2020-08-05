Beto: 'Galatasaray'da oynamak isterim'

Göztepe'den ayrılan 38 yaşındaki Portekizli kaleci Beto, takımdan ayrılışını ve Galatasaray'a transfer durumu hakkında Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı.Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren Beto, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.