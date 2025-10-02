Betis, Bulgaristan'da ilk kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Real Betis karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Betis, 2-0'lık skorla kazandı.



Betis'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Giovani Lo Celso ve 53. dakikada Hidalgo Son kendi kalesine attı.



Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, mücadelenin son 14 dakikasında süre aldı.



Bu sonuçla birlikte Betis, puanını 4'e yükseltti. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.



Betis, bir sonraki maç haftasında Genk deplasmanına gidecek. Ludogoret ise Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.



