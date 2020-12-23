Beşiktaş'ta Rosier görev yerine

Beşiktaş'ta sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta oynanan Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Rosier, cezasını tamamlamasının ardından yarınki mücadeleyle görev yerine geri dönecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rosier görev yerine
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23 Aralık 2020 09:57
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta oynanan Erzurumspor karşılaşmasında forma giymemişti.

Tecrübeli futbolcu, cezasını tamamlamasının ardından yarınki mücadeleyle görev yerine geri dönecek. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'dan formasını devralması bekleniyor.





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