Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta oynanan Erzurumspor karşılaşmasında forma giymemişti.
Tecrübeli futbolcu, cezasını tamamlamasının ardından yarınki mücadeleyle görev yerine geri dönecek. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'dan formasını devralması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu, cezasını tamamlamasının ardından yarınki mücadeleyle görev yerine geri dönecek. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü karşılaşmasında Necip Uysal'dan formasını devralması bekleniyor.