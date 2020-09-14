Beşiktaş'ta N'Sakala geçer not aldı!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala, Trabzonspor maçı performansıyla beğeni topladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta N'Sakala geçer not aldı!
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14 Eylül 2020 11:49
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden N'Sakala, PAOK maçında hayal kırıklığına neden olmuştu.

Tecrübeli sol bek, dün ise takımın iyilerindendi. Abdülkadir'e kolay kolay geçit vermeyen ve ikili mücadelelerde hep ayakta kalan N'Sakala, Alanyaspor'daki etkili performansından kesitler sundu.

N'Sakala özellikle rakip yarı sahadaki yüzde 95'lik pas yüzdesiyle fark yarattı.



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