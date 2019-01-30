Beşiktaş'ta Enzo Roco operasyonu tamamlanamadı

Beşiktaş'ta transferin son günlerinde esmeye başlayan "ayrılık rüzgarları" doğrultusunda ayrılacağı konuşulan Enzo Roco takımda kaldı.
İspanya La Liga ekiplerinden Leganes, Şilili oyuncunun transferi için Beşiktaş ile iletişime geçti ancak anlaşma sağlanamadı.
ŞENOL GÜNEŞ: "AYRILMA DURUMU VARDI"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaptığı açıklamada, "Enzo Roco'nun ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor" ifadelerini kullandı.
Sezon başında bedelsiz geldiği Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Enzo Roco, bu sezon 9 maçta 466 dakika oynadı ve 1 gol attı.
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İspanya La Liga ekiplerinden Leganes, Şilili oyuncunun transferi için Beşiktaş ile iletişime geçti ancak anlaşma sağlanamadı.
ŞENOL GÜNEŞ: "AYRILMA DURUMU VARDI"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaptığı açıklamada, "Enzo Roco'nun ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor" ifadelerini kullandı.
Sezon başında bedelsiz geldiği Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Enzo Roco, bu sezon 9 maçta 466 dakika oynadı ve 1 gol attı.
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