Beşiktaş'ta Enzo Roco operasyonu tamamlanamadı

ŞENOL GÜNEŞ: "AYRILMA DURUMU VARDI"

'ta transferin son günlerinde esmeye başlayan "ayrılık rüzgarları" doğrultusunda ayrılacağı konuşulantakımda kaldı.İspanya La Liga ekiplerinden Leganes, Şilili oyuncunun transferi için Beşiktaş ile iletişime geçti ancak anlaşma sağlanamadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Sezon başında bedelsiz geldiği Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Enzo Roco, bu sezon 9 maçta 466 dakika oynadı ve 1 gol attı.