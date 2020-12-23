Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, yeni sezona etkisiz bir başlangıç yapmıştı.Bundan dolayı forma yarışında geri planda kalan Hırvat savunmacı, Erzurumspor maçıyla beraber kendisine tanınan son şansı iyi değerlendirdi. Başarılı oyununu klas bir golle taçlandıran Vida, ilk 11'deki yerini de garantiye aldı. Yıldız ismin etkili performansı moraline de olumlu yansırken dünkü idmanda da oldukça neşeliydi.