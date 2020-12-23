Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın mutluluğu

Beşiktaş'ta, Erzurumspor maçıyla beraber kendisine tanınan son şansı iyi değerlendiren Domagoj Vida, ilk 11'deki yerini de garantiye aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın mutluluğu
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23 Aralık 2020 09:51
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, yeni sezona etkisiz bir başlangıç yapmıştı.

Bundan dolayı forma yarışında geri planda kalan Hırvat savunmacı, Erzurumspor maçıyla beraber kendisine tanınan son şansı iyi değerlendirdi. Başarılı oyununu klas bir golle taçlandıran Vida, ilk 11'deki yerini de garantiye aldı. Yıldız ismin etkili performansı moraline de olumlu yansırken dünkü idmanda da oldukça neşeliydi.





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