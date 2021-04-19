Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü

Beşiktaş'ta Kamerunlı yıldız Vincent Aboubakar Sivasspor maçı kadrosuna alındı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü
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19 Nisan 2021 13:24
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında salı günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın Sivas maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı

Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli oyuncusu Vincent Aboubakar kafilede yer aldı ve karşılaşmada forma giymesi planlanıyor. Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamamıştı

Aboubakar'ın yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

 

ABOUBAKAR FORMA İSTEDİ

Milli aradan sakat dönerek tam dört lig maçını kaçıran ve önceki gün takım idmanlarına katılan Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın ile görüşerek forma istedi.

Ankaragücü maçında hem idman yapmadığı hem de tam hazır olmadığı için oynamayan siyah - beyazlı golcü, bu kez kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsüyle forvet hattını kurmak isteyen Sergen Yalçın'ın da, Aboubakar ile özel olarak ilgilendiği ve özellikle bulunacak olan pozisyonlarda final paslarına dikkat edilmesi gerektiğini söylediği bildirildi. 



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